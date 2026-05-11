Village en fête Château de Joffreny Bussière-Galant
Village en fête Château de Joffreny Bussière-Galant samedi 6 juin 2026.
Bussière-Galant
Village en fête
Château de Joffreny 1 Joffreny Bussière-Galant Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 00:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’association Omnibuss de Bussière-Galant vous propose un “Village en fête”, une journée conviviale autour de la découverte du patrimoine bâti et naturel rural. Au programme (13h30) accueil et visite du parc ainsi que de l’historique du château de Joffreny, balade vers la ferme maraîchère La Tanière Fertile , passage par le Moulin Neuf avec témoignages d’anciens habitants, découverte du communal, de l’ancienne école, des mardiers et de la maisonnette SNCF, avant un retour à la ferme par le pont-tunnel. (19h30) La journée se poursuivra dans une ambiance chaleureuse avec un apéritif et un repas champêtre à la ferme de Joffreny, pour un moment festif de partage et de rencontres au cœur du territoire. .
Château de Joffreny 1 Joffreny Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 95 13 44
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English : Village en fête
L’événement Village en fête Bussière-Galant a été mis à jour le 2026-05-11 par Terres de Limousin
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