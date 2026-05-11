Village en fête Château de Joffreny Bussière-Galant

Bussière-Galant

Village en fête

Château de Joffreny 1 Joffreny Bussière-Galant Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’association Omnibuss de Bussière-Galant vous propose un “Village en fête”, une journée conviviale autour de la découverte du patrimoine bâti et naturel rural. Au programme (13h30) accueil et visite du parc ainsi que de l’historique du château de Joffreny, balade vers la ferme maraîchère La Tanière Fertile , passage par le Moulin Neuf avec témoignages d’anciens habitants, découverte du communal, de l’ancienne école, des mardiers et de la maisonnette SNCF, avant un retour à la ferme par le pont-tunnel. (19h30) La journée se poursuivra dans une ambiance chaleureuse avec un apéritif et un repas champêtre à la ferme de Joffreny, pour un moment festif de partage et de rencontres au cœur du territoire. .

Château de Joffreny 1 Joffreny Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 95 13 44

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English : Village en fête

L’événement Village en fête Bussière-Galant a été mis à jour le 2026-05-11 par Terres de Limousin