ASCENDANT VIERGE – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse
ASCENDANT VIERGE – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse samedi 31 janvier 2026.
ASCENDANT VIERGE Début : 2026-01-31 à 20:00. Tarif : – euros.
Nous sommes au regret de vous annoncer l’annulation du concert Ascendant Vierge prévu au Zénith Toulouse Métropole le 31/01/2026. Pour obtenir le remboursement de vos billets, merci de vous rapprocher de votre point de vente avant le 28/02/2026. PMR : shop@bleucitron.net
Vous pouvez obtenir votre billet ici
ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31