Ascension du terril 110 à la tombée de la nuit Oignies
vendredi 11 septembre 2026 · Oignies
Informations pratiques
Oignies
Ascension du terril 110 à la tombée de la nuit
Rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Un rendez-vous incontournable de la saison estivale !
C’est une expérience à tester au moins une fois dans sa vie gravir un terril. Mais en faire l’ascension à la nuit tombée, assister au coucher du soleil depuis son sommet en prenant l’apéro, c’est un moment vraiment spécial, un peu magique, que nous vous invitons à partager cet été en famille ou entre amis, en compagnie d’Hélène, guide au CPIE Chaîne des Terrils. .
Rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr
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English :
A must-see event of the summer season?!
L’événement Ascension du terril 110 à la tombée de la nuit Oignies a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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