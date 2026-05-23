Informations pratiques

Oignies

Initiation à la broderie

rue Alain bashung Oignies Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Dimanche détente

Après avoir découvert l’histoire du 9-9bis en compagnie d’une de nos médiatrices du patrimoine, venez vous initier à la broderie. Lors de cet atelier vous pourrez apprendre quelques points de broderie et ainsi créer votre propre motif végétal inspiré du paysage minier du -9bis. Une bonne occasion de prendre du temps pour soi tout en découvrant l’histoire locale avec cette visite-atelier relaxante. .

rue Alain bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 billetterie@9-9bis.com

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English :

A Relaxing Sunday

L’événement Initiation à la broderie Oignies a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Lens-Liévin