Informations pratiques

Oignies

Apéro-rencontre Gervais Martel, la mine dans le sang

rue Alain bashung Oignies Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Avec Gervais Martel, ancien président du Racing Club de Lens

Le point commun entre la ville de Oignies, le journal le Galibot et le Racing Club de Lens n’est autre que Gervais Martel ! Oigninois d’origine, le président historique du RCL n’a jamais coupé le cordon avec ses racines minières. Lors de cet apéro-rencontre, il reviendra sur son lien fort avec le monde de la mine et les valeurs de respect, de courage et d’humilité, qualités que l’on retrouve également chez les gueules noires. .

rue Alain bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 billetterie@9-9bis.com

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English :

With Gervais Martel, former president of Racing Club de Lens

L’événement Apéro-rencontre Gervais Martel, la mine dans le sang Oignies a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Lens-Liévin