Informations pratiques

Oignies

Sur les pas de Madame de Clercq

rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Balade

Henriette De Clercq, ça vous dit quelque chose ? Depuis le 9-9bis, en passant par la stèle de découverte ou encore le centre-ville de Oignies, marchez sur les pas d’Henriette, seule femme à la tête d’une compagnie minière, au cours de cette balade passionnante. . .

rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 billetterie@9-9bis.com

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English :

L’événement Sur les pas de Madame de Clercq Oignies a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Lens-Liévin