Sur les pas de Madame de Clercq Oignies
dimanche 9 août 2026 · Oignies
Informations pratiques
Oignies
Sur les pas de Madame de Clercq
rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Balade
Henriette De Clercq, ça vous dit quelque chose ? Depuis le 9-9bis, en passant par la stèle de découverte ou encore le centre-ville de Oignies, marchez sur les pas d’Henriette, seule femme à la tête d’une compagnie minière, au cours de cette balade passionnante. . .
rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 billetterie@9-9bis.com
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English :
L’événement Sur les pas de Madame de Clercq Oignies a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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