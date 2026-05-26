Herran

ASCENSION SPORTIVE AU LEVER DU SOLEIL DE PÈNE BLANQUE

Herran Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 04:45:00

fin : 2026-07-29 09:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Premières lueurs sur Pène Blanque !

Aventure d’exception ! Imaginez-vous l’ambiance. Démarrer avec la voie lactée au-dessus de votre tête, vous enfoncer dans une forêt sauvage encore endormie, en se suivant à la lumière des frontales.

Puis, progressivement, entendre la nature se réveiller et voir les premières lueurs apparaître. Prendre son petit déjeuner avec les couleurs rougeoyantes, les chants des oiseaux et une vue saisissante à 360° sur la plaine et le massif de l’Arbas, depuis ce sommet calcaire pourtant méconnu, à tort !

Infos pratique Départ à 4h45 Le Village Arbas Fin rando 8h30/9h Distance 9km Dénivelé 650m d+ Minimum 3 personnes Maximum 8 personnes Tarif 35€/pers café inclus Matériel chaussures de rando, eau, en-cas, lampe frontale 35 .

Herran 31160 Haute-Garonne Occitanie contact@sebaventure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

First light on Pène Blanque!

L’événement ASCENSION SPORTIVE AU LEVER DU SOLEIL DE PÈNE BLANQUE Herran a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE