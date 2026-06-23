asia films: ponyo sur la falaise Le Select Granville
asia films: ponyo sur la falaise Le Select Granville jeudi 9 juillet 2026.
Granville
asia films: ponyo sur la falaise
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Rendez-vous Jeudi 9 juillet à 18h00 en VOST
Tout public.
Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve et décide de la garder avec lui. Le petit garçon lui promet de la protéger et de s’occuper d’elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke. Mais avant, elle répand l’élixir magique de Fujimoto dans l’océan qui va provoquer des vagues gigantesques et engloutir le village.
De Hayao Miyazaki
Séance en partenariat avec Poké Granville, les sushis et pokés seront servis après la projection.
Réservations possibles jusqu’au jeudi 8 juillet ! .
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : asia films: ponyo sur la falaise
L’événement asia films: ponyo sur la falaise Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer
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