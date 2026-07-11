Asia Polo Cup Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville

Informations pratiques

Deauville

Asia Polo Cup

Hippodrome de Deauville-La Touques Accès depuis le Boulevard Mauger Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-06

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-06

Cette année, la saison de polo deauvillaise commencera plus tôt que d’habitude… Grande nouveauté du calendrier équestre, l’Asia Polo Cup ouvre le bal avec quatre jours de compétition qui vont lancer l’été sur les chapeaux de roue, avant de laisser place à la Barrière Deauville Polo Cup.

Cette année, la saison de polo deauvillaise commencera plus tôt que d’habitude… Grande nouveauté du calendrier équestre, l’Asia Polo Cup ouvre le bal avec quatre jours de compétition qui vont lancer l’été sur les chapeaux de roue, avant de laisser place à la Barrière Deauville Polo Cup dès le 10 août.

L’Asia Polo Cup réunit pour la première fois à Deauville des joueurs amateurs venus de France, mais aussi de Singapour et Hong Kong. Leur déplacement jusqu’en Normandie témoigne de l’intérêt grandissant du polo en Asie et l’envie de partager ce sport au‑delà des frontières. .

Hippodrome de Deauville-La Touques Accès depuis le Boulevard Mauger Deauville 14800 Calvados Normandie contact@deauvillepoloclub.com

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English : Asia Polo Cup

This year, the Deauville polo season gets underway earlier than usual… The Asia Polo Cup, a major new addition to the equestrian calendar, gets the ball rolling with four days of competition to get the summer off to a flying start, before giving way to the Barrière Deauville Polo Cup.

L’événement Asia Polo Cup Deauville a été mis à jour le 2026-06-09 par OT SPL Deauville