Informations pratiques

Deauville

Les jeudis de Deauville courses et afterworks Meeting de Deauville Barrière

Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

L’élite internationale du Galop vous donne rendez-vous sur l’hippodrome de Deauville-La Touques tout le mois d’août pour le Meeting de Deauville Barrière !

C’est désormais un incontournable à l’hippodrome de Deauville-La Touques. Chaque jeudi d’août pendant le Meeting de Deauville Barrière, lorsque le crépuscule enveloppe peu à peu pistes et tribunes, les courses jouent les prolongations pour profiter de la fraîcheur des soirées d’été. Le champ de courses se mue en champ de fête, la terrasse guinguette du Black Type s’anime, les food trucks nomades mijotent une cuisine gourmande et les DJ, chanteurs, groupes de jazz et saxophonistes électrisent les spectateurs jusqu’à 23h. .

Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 20 00 evenements@france-galop.com

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English : Les jeudis de Deauville courses et afterworks Meeting de Deauville Barrière

The international show jumping elite meet at the Deauville-La Touques racecourse throughout August for the Meeting de Deauville Barrière!

L’événement Les jeudis de Deauville courses et afterworks Meeting de Deauville Barrière Deauville a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SPL Deauville