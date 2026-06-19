60e anniversaire de la Piscine olympique de Deauville Piscine olympique Deauville jeudi 23 juillet 2026.

Deauville

60e anniversaire de la Piscine olympique de Deauville

Piscine olympique Boulevard de la mer Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-23

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-23

Equipement emblématique de la Ville de Deauville, dont profitent les habitants, visiteurs, associations locales et équipes sportives nationales et internationales, la piscine olympique d’eau de mer de Deauville célèbre en 2026 ses 60 ans !

Equipement emblématique de la Ville de Deauville, dont profitent les habitants, visiteurs, associations locales et équipes sportives nationales et internationales, la piscine olympique d’eau de mer de Deauville célèbre en 2026 ses 60 ans ! .

Piscine olympique Boulevard de la mer Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 02 17 accueil-piscine@deauville.fr

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English : 60e anniversaire de la Piscine olympique de Deauville

The Deauville Olympic seawater swimming pool is an emblematic feature of the town, enjoyed by residents, visitors, local associations and national and international sports teams. In 2026, it celebrates its 60th anniversary!

L’événement 60e anniversaire de la Piscine olympique de Deauville Deauville a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SPL Deauville