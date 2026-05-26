Les Franciscaines se souviennent Christelle Palant La piscine de Deauville : une œuvre emblématique de Roger Taillibert Deauville

Deauville

Les Franciscaines se souviennent Christelle Palant La piscine de Deauville : une œuvre emblématique de Roger Taillibert

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

À l’occasion du soixantième anniversaire de la Piscine de Deauville signée Roger Taillibert, cette conférence revient sur les prouesses architecturales de cet équipement remarquable.

À l’occasion du soixantième anniversaire de la Piscine de Deauville signée Roger Taillibert, cette conférence revient sur les prouesses architecturales de cet équipement remarquable.

Inaugurée le 10 juillet 1966, quatre ans après l’élection de Michel D’Ornano à la mairie de Deauville, la piscine est l’une des premières réalisations d’envergure de Roger Taillibert (1926-2019). Probable sujet de diplôme de l’architecte obtenu onze ans plus tôt à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris –, elle est un jalon important de sa carrière. Spécialiste de l’architecture sportive, cet architecte a également signé le Parc des Princes (1972) et le stade olympique de Montréal (1976). Comment cette œuvre, audacieuse et singulière, s’inscrit-elle dans le parcours de l’architecte et en quoi est-elle le reflet de son époque ?

Maîtresse de conférences à l’École d’architecture de Paris-Val de Seine, Christel Palant-Frapier est une spécialiste de l’histoire de l’architecture du XXᵉ siècle. S’intéressant plus spécifiquement à la période des Trente Glorieuses, ses recherches portent sur le développement architectural, urbain et territorial de la France après la Seconde Guerre mondiale. À travers la production d’un nouveau cadre de vie, c’est le reflet des transformations économiques, politiques, sociales et culturelles de cette période qui transparaît. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines se souviennent Christelle Palant La piscine de Deauville : une œuvre emblématique de Roger Taillibert

To mark the sixtieth anniversary of the Piscine de Deauville designed by Roger Taillibert, this talk looks back at the architectural prowess of this remarkable facility.

L’événement Les Franciscaines se souviennent Christelle Palant La piscine de Deauville : une œuvre emblématique de Roger Taillibert Deauville a été mis à jour le 2026-05-21 par OT SPL Deauville