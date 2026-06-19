60e anniversaire de la Piscine olympique Aquaciné Piscine olympique Deauville

Deauville

60e anniversaire de la Piscine olympique Aquaciné

Piscine olympique Boulevard de la mer Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 22:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Equipement emblématique de la Ville de Deauville, dont profitent les habitants, visiteurs, associations locales et équipes sportives nationales et internationales, la piscine olympique d’eau de mer de Deauville célèbre en 2026 ses 60 ans !

Equipement emblématique de la Ville de Deauville, dont profitent les habitants, visiteurs, associations locales et équipes sportives nationales et internationales, la piscine olympique d’eau de mer de Deauville célèbre en 2026 ses 60 ans !

Projection du film d’animation Elémentaire (1h0)

Des bouées dans l’eau et des transats autour du bassin seront mis à disposition.

Synopsis

Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme. L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent… .

Piscine olympique Boulevard de la mer Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 02 17 accueil-piscine@deauville.fr

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English : 60e anniversaire de la Piscine olympique Aquaciné

An iconic facility in the town of Deauville, enjoyed by residents, visitors, local organisations and national and international sports teams alike, Deauville’s Olympic seawater swimming pool will celebrate its 60th anniversary in 2026!

L’événement 60e anniversaire de la Piscine olympique Aquaciné Deauville a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SPL Deauville