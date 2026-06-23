60e anniversaire de la Piscine olympique Visite des coulisses avec la CRAM Piscine olympique Deauville jeudi 23 juillet 2026.

Deauville

60e anniversaire de la Piscine olympique Visite des coulisses avec la CRAM

Piscine olympique Boulevard de la mer Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Equipement emblématique de la Ville de Deauville, dont profitent les habitants, visiteurs, associations locales et équipes sportives nationales et internationales, la piscine olympique d’eau de mer de Deauville célèbre en 2026 ses 60 ans !

Equipement emblématique de la Ville de Deauville, dont profitent les habitants, visiteurs, associations locales et équipes sportives nationales et internationales, la piscine olympique d’eau de mer de Deauville célèbre en 2026 ses 60 ans !

A travers la visite d’espaces ouverts exceptionnellement (local de traitement d’eau des bassins, local de pompage eau de mer et chaufferie, cette visite technique permet de comprendre le fonctionnement de la piscine, d’expliquer les travaux qui ont été récemment effectués et le bénéfices que cela a généré en économie d’énergie.

NB il est demandé aux visiteurs de porter des vêtements couvrants. Casquette de sécurité avec charlotte à usage unique et coques de chaussures adaptables seront fournis. .

Piscine olympique Boulevard de la mer Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 02 17 accueil-piscine@deauville.fr

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English : 60e anniversaire de la Piscine olympique Visite des coulisses avec la CRAM

An iconic facility in the town of Deauville, enjoyed by residents, visitors, local organisations and national and international sports teams alike, Deauville’s Olympic seawater swimming pool will celebrate its 60th anniversary in 2026!

L’événement 60e anniversaire de la Piscine olympique Visite des coulisses avec la CRAM Deauville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT SPL Deauville