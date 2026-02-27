Asperges en fête

Mont-de-Marsan Landes

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-29

2026-03-17

Une nouvelle fois, dans les Landes, la reine du printemps est mise à l’honneur avec la 4ème édition de

ASPERGES EN FÊTE !

Des animations le samedi 21 mars à Mont-de-Marsan

Le matin un marché aux asperges et aux nectars landais

De 9h à midi, des producteurs landais vous attendent sur le marché de la place Saint Roch des démonstrations, des dégustations et une vente en direct asperges, Floc de Gascogne, vin de Tursan et Armagnac.

Voici les restos de l’agglo qui participent à l’opération

MONT-DE-MARSAN

Les Clefs d’Argent Christophe Dupouy

Le Renaissance Christophe Belmonte

Bistrot 1912 Philippe Lagraula

GELOUX

L’Oustaou Romain Gourdon

SAINT-AVIT

Le Restaurant du Golf Jonathan Foot .

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

