Asperges en fête Mont-de-Marsan
Asperges en fête Mont-de-Marsan mardi 17 mars 2026.
Asperges en fête
Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-17
Une nouvelle fois, dans les Landes, la reine du printemps est mise à l’honneur avec la 4ème édition de
ASPERGES EN FÊTE !
Des animations le samedi 21 mars à Mont-de-Marsan
Le matin un marché aux asperges et aux nectars landais
De 9h à midi, des producteurs landais vous attendent sur le marché de la place Saint Roch des démonstrations, des dégustations et une vente en direct asperges, Floc de Gascogne, vin de Tursan et Armagnac.
Voici les restos de l’agglo qui participent à l’opération
MONT-DE-MARSAN
Les Clefs d’Argent Christophe Dupouy
Le Renaissance Christophe Belmonte
Bistrot 1912 Philippe Lagraula
GELOUX
L’Oustaou Romain Gourdon
SAINT-AVIT
Le Restaurant du Golf Jonathan Foot .
Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Asperges en fête
L’événement Asperges en fête Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Mont-de-Marsan