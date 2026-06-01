Asphalte, Pointe de la Jonction, Genève
Asphalte, Pointe de la Jonction, Genève vendredi 5 juin 2026.
Asphalte 5 juin – 5 septembre Pointe de la Jonction
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T21:00:00+02:00
L’Asphalte, un lieu de partage.
Cet été l’Asphalte refait son apparition à la pointe de la Jonction du 5 juin au 5 septembre. Un grand choix d’activités sportives vous seront proposées.
Liste des activités proposées
En libre accès
basket 3×3 (2 terrains à disposition)
foot 5×5 (1 terrain à disposition)
2 échiquiers géants
1 pumptrack
tennis de table (2 tables à disposition)
multisports (1 terrain à disposition)
Avec réservation
2 terrains de padel (payant, sur réservation : https://www.padel-academy.ch/)
Plus d’informations sur: https://www.geneve.ch/asphalte
Pointe de la Jonction Sentier Sentier des Saules 3, 1205 Genève Genève 1203 [{« link »: « https://www.padel-academy.ch/ »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/asphalte »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/pointe-jonction/
L’Asphalte, organisé par la Ville de Genève, revient à la pointe de la Jonction du 5 juin au 5 septembre afin de vous offrir un lieu où la pratique du sport urbain devient facile.
Ilyas Sabry
À voir aussi à Genève
- Cours de Body Wake Up en juin à la Canopée, La Canopée, Genève 1 juin 2026
- Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève 1 juin 2026
- Atelier découverte de cosmétiques naturels spécial Été pour adultes, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève 1 juin 2026
- Le monde fascinant des insectes, Parc Navazza-Oltramare, Genève 2 juin 2026
- Le futur, c’est quoi? : Formation pour les enseignant-e-s, MEG, Genève 2 juin 2026