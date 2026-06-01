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Asphalte, Pointe de la Jonction, Genève

Asphalte, Pointe de la Jonction, Genève

Asphalte, Pointe de la Jonction, Genève vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Pointe de la Jonction

Adresse : Sentier Sentier des Saules 3, 1205 Genève

Ville : 1203 Genève

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Asphalte 5 juin – 5 septembre Pointe de la Jonction

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T21:00:00+02:00

L’Asphalte, un lieu de partage.

Cet été l’Asphalte refait son apparition à la pointe de la Jonction du 5 juin au 5 septembre. Un grand choix d’activités sportives vous seront proposées.

Liste des activités proposées

En libre accès
basket 3×3 (2 terrains à disposition)
foot 5×5 (1 terrain à disposition)
2 échiquiers géants
1 pumptrack
tennis de table (2 tables à disposition)
multisports (1 terrain à disposition)
Avec réservation
2 terrains de padel (payant, sur réservation : https://www.padel-academy.ch/)

Plus d’informations sur: https://www.geneve.ch/asphalte

Pointe de la Jonction Sentier Sentier des Saules 3, 1205 Genève Genève 1203 [{« link »: « https://www.padel-academy.ch/ »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/asphalte »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/pointe-jonction/
L’Asphalte, organisé par la Ville de Genève, revient à la pointe de la Jonction du 5 juin au 5 septembre afin de vous offrir un lieu où la pratique du sport urbain devient facile.

Ilyas Sabry

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