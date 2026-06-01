Asphalte, Pointe de la Jonction, Genève

Asphalte 5 juin – 5 septembre Pointe de la Jonction

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T21:00:00+02:00

L’Asphalte, un lieu de partage.

Cet été l’Asphalte refait son apparition à la pointe de la Jonction du 5 juin au 5 septembre. Un grand choix d’activités sportives vous seront proposées.

Liste des activités proposées

En libre accès

basket 3×3 (2 terrains à disposition)

foot 5×5 (1 terrain à disposition)

2 échiquiers géants

1 pumptrack

tennis de table (2 tables à disposition)

multisports (1 terrain à disposition)

Avec réservation

2 terrains de padel (payant, sur réservation : https://www.padel-academy.ch/)

Plus d’informations sur: https://www.geneve.ch/asphalte

Pointe de la Jonction Sentier Sentier des Saules 3, 1205 Genève Genève 1203 [{« link »: « https://www.padel-academy.ch/ »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/asphalte »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/pointe-jonction/

L’Asphalte, organisé par la Ville de Genève, revient à la pointe de la Jonction du 5 juin au 5 septembre afin de vous offrir un lieu où la pratique du sport urbain devient facile.

Ilyas Sabry