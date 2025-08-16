Assemblée du Plaix

Le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

fête paysanne traditionnelle mêlant jeux, musique, contes, bal

En Berry, L’assemblée est la rencontre occasionnelle et festive des gens du pays. Elle est toujours de quelque part (villages, hameaux), souvent marquée par la fête d’un saint ou une singularité locale. Depuis plus de 50 ans, l’Assemblée du Plaix tente de maintenir cette tradition. L’évolution contemporaine favorisait, depuis plusieurs années, les concerts et les spectacles évocateurs de la vie paysanne, tout en privilégiant la nocturne du samedi soir. Les Thiaulins souhaitent retourner aux sources en préférant le soleil à la lune, la musique acoustique et naturelle aux amplifications d’instruments, bref la simplicité !

Bal, cuisine de plein vent et repas sous les ramées, jeux paysans, conteurs et bonimenteurs, théâtre de tréteaux et danses traditionnelles sur la chaume. .

Le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 22 14 contact@thiaulins.com

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English :

Farmers’ festival

L’événement Assemblée du Plaix Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CHATEAUMEILLANT