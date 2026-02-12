Spectacle Le Petit Théâtre Végétal Saint-Hilaire-en-Lignières
Spectacle Le Petit Théâtre Végétal Saint-Hilaire-en-Lignières samedi 27 juin 2026.
Spectacle Le Petit Théâtre Végétal
Saint-Hilaire-en-Lignières Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Spectacle
Le théâtre Avaricum présentera, dans la cour du château, son spectacle Le Petit Théâtre Végétal , labellisé Bourges CEC 2028 .
Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 22 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Le Petit Théâtre Végétal Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2026-02-10 par OT CHATEAUMEILLANT