Spectacle Le Petit Théâtre Végétal

Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

2026-06-27

Spectacle

Le théâtre Avaricum présentera, dans la cour du château, son spectacle Le Petit Théâtre Végétal , labellisé Bourges CEC 2028 .

Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 22 14

