Bal de l’Assemblée du Plaix

Le Plaix Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

À la veille de l’Assemblée du Plaix, rejoignez-nous pour un bal traditionnel sous les étoiles au cœur du Berry !

Sur la chaume du magnifique Château du Plaix, laissez-vous emporter par la musique vivante des Thiaulins et des groupes invités bourrées, scottishs, mazurkas et danses d’ici et d’ailleurs vous attendent dans une ambiance festive et familiale. Que vous soyez danseur chevronné ou simple curieux, tout le monde est bienvenu !

Une belle façon de lancer le week-end de l’Assemblée du Plaix 8 .

Le Plaix Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 22 14 contact@thiaulins.com

English :

On the eve of the Plaix Assembly, join us for a traditional ball under the stars in the heart of Berry!

German :

Am Vorabend der Plaix-Versammlung können Sie mit uns einen traditionellen Ball unter den Sternen im Herzen von Berry feiern!

Italiano :

Alla vigilia dell’Assemblea di Plaix, unitevi a noi per una danza tradizionale sotto le stelle nel cuore di Berry!

Espanol :

En vísperas de la Asamblea de Plaix, participe en un baile tradicional bajo las estrellas en el corazón de Berry

L’événement Bal de l’Assemblée du Plaix Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2025-08-19 par OT CHATEAUMEILLANT