Assetou Diabaté en concert Salle festive Nantes Nord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 20:00 –

Gratuit : non 10 € 10 € Réservation : https://www.helloasso.com/associations/association-citemonde/evenements/concert-assetou-diabate Tout public

Le samedi 13 juin 2026, Assetou Diabaté montera sur scène pour un concert exceptionnel autour de son propre répertoire. L’occasion de découvrir toute la richesse de son univers artistique : une musique profondément enracinée dans la tradition mandingue, portée par une voix chaleureuse, une présence généreuse et une énergie communicative. De la caste des griots, Assetou Diabaté est chanteuse, danseuse, conteuse et comédienne. Elle incarne une tradition vivante : celle des grandes familles de griots d’Afrique de l’Ouest, où la parole, les chants, les récits et la musique se transmettent part le lien du sang de génération en génération. Née à Bamako, au Mali, elle porte sur scène bien plus qu’un répertoire : elle transmet une histoire et une culture. Bar et restauration sur place.

Salle festive Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300

https://urbanvoicesnantes.com/BlogPost?asso=UrbanVoices&id=6a187a9ba60b870401b10f9e



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