Assocation ArtLab Eclore Rando photo coucher de soleil SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
mardi 4 août 2026 · SAINT-LARY-SOULAN · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Assocation ArtLab Eclore Rando photo coucher de soleil
SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-04 21:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Timothée Lebuhotel, accompagnateur en montagne et photographe vous propose une sortie en montagne permettant, sans contrainte, de progresser et de s’imprégner d’un lieu photogénique.
Le temps d’une balade, vous apprendrez à tester les différents réglages et points de vue.
Atelier proposé par l’association Art Lab Eclore.
Prix 40€
10 personnes max, à partir de 12 ans. Départ à la salle polyvalente de la mairie. .
SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 20 08 31 artlabeclore@gmail.com
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English :
Timothée Lebuhotel, a mountain guide and photographer, invites you to join him on a mountain outing where you can explore at your own pace and soak in the beauty of this picturesque setting.
During this hike, you’ll learn to experiment with different camera settings and angles.
Workshop offered by the Art Lab Eclore association.
Price: 40?
L’événement Assocation ArtLab Eclore Rando photo coucher de soleil Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT de St Lary|CDT65
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