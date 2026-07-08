Assocation ArtLab Eclore Rando photo coucher de soleil SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Assocation ArtLab Eclore Rando photo coucher de soleil

SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:30:00

fin : 2026-08-04 21:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Timothée Lebuhotel, accompagnateur en montagne et photographe vous propose une sortie en montagne permettant, sans contrainte, de progresser et de s’imprégner d’un lieu photogénique.

Le temps d’une balade, vous apprendrez à tester les différents réglages et points de vue.

Atelier proposé par l’association Art Lab Eclore.

Prix 40€

10 personnes max, à partir de 12 ans. Départ à la salle polyvalente de la mairie. .

SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 20 08 31 artlabeclore@gmail.com

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English :

Timothée Lebuhotel, a mountain guide and photographer, invites you to join him on a mountain outing where you can explore at your own pace and soak in the beauty of this picturesque setting.

During this hike, you’ll learn to experiment with different camera settings and angles.

Workshop offered by the Art Lab Eclore association.

Price: 40?

L’événement Assocation ArtLab Eclore Rando photo coucher de soleil Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT de St Lary|CDT65