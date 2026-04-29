CONFERENCE SUR LES MILIEUX AQUATIQUES DE LA RESERVE NATURELLE DU NEOUVIELLE SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
CONFERENCE SUR LES MILIEUX AQUATIQUES DE LA RESERVE NATURELLE DU NEOUVIELLE SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mardi 4 août 2026.
Saint-Lary-Soulan
CONFERENCE SUR LES MILIEUX AQUATIQUES DE LA RESERVE NATURELLE DU NEOUVIELLE
SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:00:00
fin : 2026-08-04 19:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Explorez les milieux aquatiques du massif du Néouvielle, joyaux de biodiversité au cœur des Pyrénées. Cette conférence dévoilera des habitats aux multiples facettes, d’une richesse remarquable mais aussi particulièrement vulnérables face aux changements environnementaux et aux pressions humaines.
Libre dans la limite des places disponibles. Pas de réservation.
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SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91
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English :
Explore the aquatic environments of the Néouvielle massif, a jewel of biodiversity in the heart of the Pyrenees. This conference will reveal the many facets of these habitats, which are remarkably rich but also particularly vulnerable to environmental change and human pressures.
Subject to availability. No reservation required.
L’événement CONFERENCE SUR LES MILIEUX AQUATIQUES DE LA RESERVE NATURELLE DU NEOUVIELLE Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-29 par Parc National des Pyrénées|CDT65
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