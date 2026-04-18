Astaffort

Asta’Folk

Place André Routier Astaffort Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Durant trois jours, des spectacles, des bals, des repas-concerts, des scènes ouvertes, et des stages de pratique chorégraphique, instrumentale ou vocale vont faire les délices des festivaliers.

Durant trois jours, des spectacles, des bals, des repas-concerts, des scènes ouvertes, et des stages de pratique chorégraphique, instrumentale ou vocale vont faire les délices des festivaliers. .

Place André Routier Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 86 01 03 astafolk@gmail.com

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English :

Over the course of three days, festival-goers will be treated to shows, dances, dinner-concerts, open stages and choreographic, instrumental and vocal workshops.

L’événement Asta’Folk Astaffort a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen