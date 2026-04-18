Concert le Piano Rose

Place André Routier Astaffort Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Soirée concert de chansons françaises et internationales avec la troupe de Cabaret Valencien Le Piano Rose

Soirée concert de chansons françaises et internationales avec la troupe de Cabaret Valencien Le Piano Rose .

Place André Routier Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 54 47 27 astafete47@gmail.com

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English : Concert le Piano Rose

Evening concert of French and international songs with Valencian cabaret troupe Le Piano Rose

L’événement Concert le Piano Rose Astaffort a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Destination Agen