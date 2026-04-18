Concert le Piano Rose Astaffort
Concert le Piano Rose Astaffort samedi 18 avril 2026.
Concert le Piano Rose
Place André Routier Astaffort Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Soirée concert de chansons françaises et internationales avec la troupe de Cabaret Valencien Le Piano Rose
Soirée concert de chansons françaises et internationales avec la troupe de Cabaret Valencien Le Piano Rose .
Place André Routier Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 54 47 27 astafete47@gmail.com
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English : Concert le Piano Rose
Evening concert of French and international songs with Valencian cabaret troupe Le Piano Rose
L’événement Concert le Piano Rose Astaffort a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Destination Agen