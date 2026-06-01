Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre, Place de Graveson, Genève

Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre Vendredi 5 juin, 19h30 Place de Graveson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Des films cultes, des comédies, des classiques et bien plus encore… à découvrir gratuitement dans des lieux uniques de notre ville.

Le temps d’une séance, replongez dans la comédie culte « Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre ».

Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l’Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d’avant-garde plein d’énergie. S’il réussit, elle le couvrira d’or. S’il échoue, elle le jettera aux crocodiles.

Découvrez la bande-annonce ICI

Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze

Petite restauration sur place

Place de Graveson

Vendredi 5 juin

⏰ Dès 19h30, projection à 20h30 (durée 1h55)

Dès 7 ans

Gratuit

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Cet été encore, préparez-vous à vivre une expérience cinématographique unique sous les étoiles !

Juliette Mauler