Astro goûter Ussel mardi 10 mars 2026.

8 Bis Place Joffre Ussel Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-10

2026-03-10

Découvrez dans quel secteur de votre vie des transformations sont absolument nécessaires.
Animé par Jocelyne Holka
Sur réservation, payant incluant boissons et pâtisseries   .

8 Bis Place Joffre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 21 34  librairiemymylibri@gmail.com

