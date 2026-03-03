Astro goûter

8 Bis Place Joffre Ussel Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Découvrez dans quel secteur de votre vie des transformations sont absolument nécessaires.

Animé par Jocelyne Holka

Sur réservation, payant incluant boissons et pâtisseries .

8 Bis Place Joffre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 21 34 librairiemymylibri@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Astro goûter

L’événement Astro goûter Ussel a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze