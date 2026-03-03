Astro goûter Ussel
Astro goûter Ussel mardi 10 mars 2026.
Astro goûter
8 Bis Place Joffre Ussel Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-10
Découvrez dans quel secteur de votre vie des transformations sont absolument nécessaires.
Animé par Jocelyne Holka
Sur réservation, payant incluant boissons et pâtisseries .
8 Bis Place Joffre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 21 34 librairiemymylibri@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Astro goûter
L’événement Astro goûter Ussel a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze