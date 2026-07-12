Informations pratiques

Montredon

Astronomie pour tous à Montredon

château d’eau Montredon Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif famille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Contemplation du coucher du soleil, mise en place des instruments, notions d’astronomie de base, observation du ciel à l’œil nu et au télescope

Contemplation du coucher du soleil, mise en place des instruments, notions d’astronomie de base, observation du ciel à l’œil nu et au télescope. Constellations, Lune et planètes le cas échéant, ciel profond.

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château d’eau Montredon 46270 Lot Occitanie +33 6 99 29 36 31

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English :

Watching the sunset, setting up instruments, basic astronomy concepts, observing the sky with the naked eye and through a telescope

L’événement Astronomie pour tous à Montredon Montredon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Figeac