Astronomie pour tous à Montredon Montredon
mercredi 12 août 2026 · Montredon
Informations pratiques
Montredon
Astronomie pour tous à Montredon
château d’eau Montredon Lot
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif famille
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Contemplation de l'éclipse du soleil, mise en place des instruments, notions d’astronomie de base, observation du ciel à l’œil nu et au télescope
Contemplation de l'éclipse du soleil, mise en place des instruments, notions d’astronomie de base, observation du ciel à l’œil nu et au télescope. Constellations, Lune et planètes le cas échéant, ciel profond.
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château d’eau Montredon 46270 Lot Occitanie +33 6 99 29 36 31
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English :
Observing a solar eclipse, setting up instruments, basic astronomy concepts, observing the sky with the naked eye and through a telescope
L’événement Astronomie pour tous à Montredon Montredon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Figeac