Astropolis fête la Bretagne Rue Jean-Julien Lemordant Brest

Brest

Astropolis fête la Bretagne

Rue Jean-Julien Lemordant Fort de Penfeld Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 12:30:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Dimanche 24 mai, Astropolis est de retour au Fort de la Penfeld pour son incontournable open air célébrant la Fête de la Bretagne, de 12h30 à 20h.

Cette année, on met à l’honneur un line-up full électronique et caliente entre lives machines, électro planante ou fiévreuse avec CUFTEN, T BIA et NOÏ, dj sets survoltés et bouillonnants avec les queens ANTILOGIC & SWOOH; et la sélecta pointue de la team PENN AR DEAD.

Fidèles aux traditions, on vibrera aussi au rythme du bagad Kevrenn Brest Sant Mark pour le mythique quart d’heure breton.

En parallèle, une palette d’activités pour tous les âges avec jeux bretons, animations jeune public et l’incontournable tournoi de palet.

Plus d’infos sur https://astropolis.org .

Rue Jean-Julien Lemordant Fort de Penfeld Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : Astropolis fête la Bretagne

L’événement Astropolis fête la Bretagne Brest a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue