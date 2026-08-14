Astros en Famille RD 48 Vidauban
samedi 17 octobre 2026 · RD 48 · Vidauban
Informations pratiques
Vidauban
Astros en Famille
RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Une journée à savourer ensemble! Baladez-vous librement dans le domaine, suivez nos panneaux explicatifs et testez vos connaissances! Pour prolonger le moment, des assiettes à partager vous attendent en terrasse accompagné d’un tout nouveau menu enfant.
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RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban 83550 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 99 73 00 contact@astros.fr
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English :
11th edition of local fair that showcases local producers: wine growers and craftsmen.
L’événement Astros en Famille Vidauban a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon
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