Astros en Famille RD 48 Vidauban

Informations pratiques

Vidauban

Astros en Famille

RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Une journée à savourer ensemble! Baladez-vous librement dans le domaine, suivez nos panneaux explicatifs et testez vos connaissances! Pour prolonger le moment, des assiettes à partager vous attendent en terrasse accompagné d’un tout nouveau menu enfant.

.

RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban 83550 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 99 73 00 contact@astros.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

11th edition of local fair that showcases local producers: wine growers and craftsmen.

L’événement Astros en Famille Vidauban a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon