Atelier 7-12 ans Meurtre au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage
mardi 20 octobre 2026 · Ecomusée du Port des Salines · Le Grand-Village-Plage
Informations pratiques
Le Grand-Village-Plage
Atelier 7-12 ans Meurtre au Port des Salines
Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 16:00:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27
Le saunier a été retrouvé mort dans son marais. Qui a bien pu commettre le meurtre ? En inspectant les recoins du marais et en interrogeant les suspects, réussirez-vous à trouver le coupable et l’arme du crime pendant cette enquête au Port des Salines ?
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Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 70 62 83 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
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English :
The salt worker was found dead in his marsh. Who could have committed the murder? By searching every corner of the marsh and questioning the suspects, will you be able to find the culprit and the murder weapon during this investigation in Port des Salines?
L’événement Atelier 7-12 ans Meurtre au Port des Salines Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-07-03 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime
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