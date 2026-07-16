Atelier 8-12 ans « Découverte et confection d’un sceau », Archives départementales de la Haute-Marne, Chamarandes-Choignes
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales de la Haute-Marne · Chamarandes-Choignes
Informations pratiques
Atelier 8-12 ans « Découverte et confection d’un sceau » Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Archives départementales de la Haute-Marne Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fais un « sceau » dans l’histoire, grâce à cet atelier ludique qui te permettra de tout savoir sur ces mystérieuses empreintes de cire utilisées au Moyen Âge et de confectionner ton propre sceau.
Dimanche 20 septembre 2026 : 14h15 et 16h15.
Durée : 1h30, réservation recommandée (places limitées), âges : 8 à 12 ans.
Archives départementales de la Haute-Marne 22 Rue Auguste Descharmes, 52000 Chamarandes-Choignes, France Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est +33325033354 https://haute-marne.fr/archives-departementales/valorisation/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 03 33 54 »}, {« type »: « email », « value »: « archivesdepartementales@haute-marne.fr »}]
Fais un « sceau » dans l’histoire grâce à cet atelier ludique qui te permettra de tout savoir sur ces mystérieuses empreintes de cire utilisées au Moyen-Age et de confectionner ton propre sceau.
© Département de la Haute-Marne
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