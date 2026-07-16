Atelier 8-12 ans « Découverte et confection d’un sceau », Archives départementales de la Haute-Marne, Chamarandes-Choignes

Informations pratiques

Atelier 8-12 ans « Découverte et confection d’un sceau » Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Archives départementales de la Haute-Marne Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fais un « sceau » dans l’histoire, grâce à cet atelier ludique qui te permettra de tout savoir sur ces mystérieuses empreintes de cire utilisées au Moyen Âge et de confectionner ton propre sceau.

Dimanche 20 septembre 2026 : 14h15 et 16h15.

Durée : 1h30, réservation recommandée (places limitées), âges : 8 à 12 ans.

Archives départementales de la Haute-Marne 22 Rue Auguste Descharmes, 52000 Chamarandes-Choignes, France Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est +33325033354 https://haute-marne.fr/archives-departementales/valorisation/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 03 33 54 »}, {« type »: « email », « value »: « archivesdepartementales@haute-marne.fr »}]

Fais un « sceau » dans l’histoire grâce à cet atelier ludique qui te permettra de tout savoir sur ces mystérieuses empreintes de cire utilisées au Moyen-Age et de confectionner ton propre sceau.

© Département de la Haute-Marne