Visites théâtralisées des coulisses, Archives départementales de la Haute-Marne, Chamarandes-Choignes

Informations pratiques

Visites théâtralisées des coulisses 19 et 20 septembre Archives départementales de la Haute-Marne Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

(Re)découvrez les Archives départementales de la Haute-Marne à l’occasion d’une visite inédite !

Guidé·e·s par une jeune archiviste passionnée, vous déambulerez au cœur de milliers de documents anciens et contemporains conservés au sein du bâtiment.

Mais prenez garde : entre deux rayonnages d’archives, un personnage étonnant pourrait bien vous surprendre…

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 : 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00. Durée 1 heure, réservation recommandée.

Visites théâtralisées, écriture et jeu : Compagnie Entremet.

Archives départementales de la Haute-Marne 22 Rue Auguste Descharmes, 52000 Chamarandes-Choignes, France Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est +33325033354 https://haute-marne.fr/archives-departementales/valorisation/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 03 33 54 »}, {« type »: « email », « value »: « archives.departementales@haute-marne.fr »}]

(Re)découvrez les Archives départementales de la Haute-Marne à l’occasion d’une visite inédite !

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