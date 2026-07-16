Visites théâtralisées des coulisses, Archives départementales de la Haute-Marne, Chamarandes-Choignes
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Haute-Marne · Chamarandes-Choignes
Informations pratiques
Visites théâtralisées des coulisses 19 et 20 septembre Archives départementales de la Haute-Marne Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
(Re)découvrez les Archives départementales de la Haute-Marne à l’occasion d’une visite inédite !
Guidé·e·s par une jeune archiviste passionnée, vous déambulerez au cœur de milliers de documents anciens et contemporains conservés au sein du bâtiment.
Mais prenez garde : entre deux rayonnages d’archives, un personnage étonnant pourrait bien vous surprendre…
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 : 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00. Durée 1 heure, réservation recommandée.
Visites théâtralisées, écriture et jeu : Compagnie Entremet.
Archives départementales de la Haute-Marne 22 Rue Auguste Descharmes, 52000 Chamarandes-Choignes, France Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est +33325033354 https://haute-marne.fr/archives-departementales/valorisation/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 03 33 54 »}, {« type »: « email », « value »: « archives.departementales@haute-marne.fr »}]
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© Département de la Haute-Marne
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