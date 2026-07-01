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Mardi aux Archives : thème à confirmer, Archives départementales de la Haute-Marne, Chamarandes-Choignes

mardi 23 mars 2027 · Archives départementales de la Haute-Marne · Chamarandes-Choignes

Mardi aux Archives : thème à confirmer, Archives départementales de la Haute-Marne, Chamarandes-Choignes

Informations pratiques

Début
mardi 23 mars 2027
Fin
mardi 23 mars 2027
Lieu
Archives départementales de la Haute-Marne
Adresse
22 Rue Auguste Descharmes, 52000 Chamarandes-Choignes, France
Ville
52000 Chamarandes-Choignes
Département
Haute-Marne

Mardi aux Archives : thème à confirmer Mardi 23 mars 2027, 18h00 Archives départementales de la Haute-Marne Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-23T18:00:00+01:00 – 2027-03-23T19:00:00+01:00
Fin : 2027-03-23T18:00:00+01:00 – 2027-03-23T19:00:00+01:00

Conférence proposée par les Archives départementales de la Haute-Marne, dans le cadre du cycle des Mardis aux Archives.
Programme à venir (la date est susceptible de changer).

Archives départementales de la Haute-Marne 22 Rue Auguste Descharmes, 52000 Chamarandes-Choignes, France Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est +33325033354 https://haute-marne.fr/archives-departementales/valorisation/
Conférence proposée par les Archives départementales de la Haute-Marne, dans le cadre du cycle des Mardis aux Archives.

©Département de la Haute-Marne

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