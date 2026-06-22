Atelier A la découverte de la biodiversité marine Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Atelier A la découverte de la biodiversité marine

Du 06/07 au 31/08/2026 le lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Inscription obligatoire Voir créneaux disponibles dans le planning de réservation. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-06

Plongez au cœur de la biodiversité marseillaise avec une animation sur les écosystèmes côtiers, dès 8 ans.Enfants

Les thèmes abordés incluent les oiseaux littoraux et marins, la posidonie, les laisses de mer, le plancton, les archipels marseillais, les récifs artificiels du Prado, la flore des Calanques, et bien d’autres encore.



Un éducateur à l’environnement spécialisé dans le milieu marin et le littoral assure l’accueil, l’animation, la sensibilisation et l’accompagnement des visiteurs et des groupes.



Ces animations sont recommandées à partir de 8 ans.



INFORMATIONS PRATIQUES



► Lieu de rendez-vous



Stade nautique Florence Arthaud

6 promenade Georges Pompidou 13008 Marseille

Parking le plus proche Parking QPARK P1 Palm Beach Forfait journée à 5,20 €

Transport en commun Bus 19 et/ou 83 Arrêt Stade Nautique

Mobilité douce Station Le Vélo disponible devant le stade, ainsi que des arceaux à vélos à disposition.



► Inscriptions



Les inscriptions pour chaque créneau ouvrent à J-7, soit une semaine avant.

Voir calendrier de réservation



► Le jour de votre activité

Heure de rendez-vous Nous vous donnons rendez-vous 15 minutes avant le début de votre séance à l’accueil du Stade Nautique (Bâtiment 3 Accueil ÉTÉ MARSEILLAIS / BIODIVERSITE )



Le Stade Nautique Florence Arthaud dispose d’infrastructures accessibles et adaptées à l’accueil de personnes en situation de handicap. Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur l’accessibilité des différentes activités proposées et prendre compte vos besoins spécifiques afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. .

Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 79 80 sensibilisation-mer@marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the heart of Marseille’s biodiversity with an activity on coastal ecosystems, for ages 8 and up.

L’événement Atelier A la découverte de la biodiversité marine Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Ville de Marseille