Atelier à la découverte des plantes qui nous entourent Munster mercredi 22 juillet 2026.

Munster

Atelier à la découverte des plantes qui nous entourent

Médiathèque de la Vallée de Munster 1 Cour de l’Abbaye 68140 Munster Médiathèque de la Vallée de Munster 1 Cour de l’Abbaye 68140 Munster Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-26

Un atelier, comme un voyage à la découverte des plantes qui nous entourent qu’il est essentiel de connaitre, de reconnaître pour pouvoir les préserver et continuer à les observer, encore longtemps.

Un atelier, comme un voyage à la découverte des plantes qui nous entourent qu’il est essentiel de connaitre, de reconnaître pour pouvoir les préserver et continuer à les observer, encore longtemps.

Avec le CPIE des Hautes Vosges.

Pour les enfants à partir de 7 ans. Durée 2h.

Inscription obligatoire au 03 89 77 24 43 .

Médiathèque de la Vallée de Munster 1 Cour de l’Abbaye 68140 Munster Médiathèque de la Vallée de Munster 1 Cour de l’Abbaye 68140 Munster Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 24 43 info@parc-ballons-vosges.fr

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English :

A workshop—like a journey of discovery—into the plants that surround us, which we must learn about and recognize in order to preserve them and continue to observe them for many years to come.

L’événement Atelier à la découverte des plantes qui nous entourent Munster a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de la vallée de Munster