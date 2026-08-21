Informations pratiques

Atelier « À la découverte du monde des abeilles » à la ferme de Champ Chabert Samedi 3 octobre, 09h30, 14h30 Ferme de champ chabert, Isère

Inscription obligatoire 5€/ personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Profitez d’une visite guidée avec un apiculteur passionné. Au programme :

Découverte du monde de l’abeille au fil des saisons

Découverte du métier d’apiculteur et du matériel dont il se sert au quotidien

Immersion dans le rucher : manipulation de cadres, de l’enfumoir, …

Jeu de dégustation de miel et de produits à base de miel

Ferme de champ chabert, 1052 route de champ chabert, 38500 La Buisse La Buisse 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « julie_bernadou@yahoo.fr »}]

Au programme : découverte des abeilles et du métier d’apiculteur, visite de ruches et dégustation de miel.

Maxime Sibuet