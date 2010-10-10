ATELIER A LA FERME AUX P’TITS PAS d’avril Corcoué-sur-Logne
ATELIER A LA FERME AUX P’TITS PAS d’avril Corcoué-sur-Logne samedi 25 avril 2026.
Corcoué-sur-Logne
ATELIER A LA FERME AUX P’TITS PAS d’avril
10 Lieu-dit Le Pré Clos Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 11:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Atelier pour enfant à la Ferme du Pré Clos à Corcoué sur Logne
Se donner rendez vous à la ferme ? Avec plaisir !
De 2 à 5 ans, un éveil à la ferme pour développer leurs sens et leur confiance.
Activités ludiques et sensorielles au contact des animaux, les caresser, les nourrir.
Des espaces adaptés aux tout-petits pour jouer, imaginer et créer leur monde de petits fermiers.
Durée 2h
Tarif 10€ .
10 Lieu-dit Le Pré Clos Corcoué-sur-Logne 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 73 15 81 23 lafermedupreclos@outlook.com
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English :
Children’s workshop at the Ferme du Pré Clos in Corcoué sur Logne
L’événement ATELIER A LA FERME AUX P’TITS PAS d’avril Corcoué-sur-Logne a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sud Retz Atlantique
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