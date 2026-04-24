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AGENDA · Ombrée d'Anjou

Atelier à la ferme LG Bio Fabrique ton beurre ! Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou

mercredi 21 octobre 2026 · Ferme LG Bio · Ombrée d'Anjou

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Ferme LG Bio
Adresse
808 La Guiblaie
Ville
49420 Ombrée d'Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
12 12 12

Ombrée d’Anjou

Atelier à la ferme LG Bio Fabrique ton beurre !

Ferme LG Bio 808 La Guiblaie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:30:00
fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Venez fabriquer ton beurre avec la ferme LG bio, au Tremblay.
Découvrez toutes les étapes de la transformation du lait jusqu’au beurre et fabriquez vous même votre beurre.
Tout public, à partir de 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte participant.   .

Ferme LG Bio 808 La Guiblaie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 28 86 73  fermelgbio@gmail.com

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English :

Come and make your own butter with the organic LG farm in Le Tremblay.

L’événement Atelier à la ferme LG Bio Fabrique ton beurre ! Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Anjou bleu

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