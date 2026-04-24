Atelier à la ferme LG Bio Fabrique ton beurre ! Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou
mercredi 21 octobre 2026 · Ferme LG Bio · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
Atelier à la ferme LG Bio Fabrique ton beurre !
Ferme LG Bio 808 La Guiblaie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:30:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Venez fabriquer ton beurre avec la ferme LG bio, au Tremblay.
Découvrez toutes les étapes de la transformation du lait jusqu’au beurre et fabriquez vous même votre beurre.
Tout public, à partir de 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte participant. .
Ferme LG Bio 808 La Guiblaie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 28 86 73 fermelgbio@gmail.com
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English :
Come and make your own butter with the organic LG farm in Le Tremblay.
L’événement Atelier à la ferme LG Bio Fabrique ton beurre ! Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Anjou bleu
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