Atelier à la ferme LG Bio Fabrique ton beurre ! Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Atelier à la ferme LG Bio Fabrique ton beurre !

Ferme LG Bio 808 La Guiblaie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:30:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Venez fabriquer ton beurre avec la ferme LG bio, au Tremblay.

Découvrez toutes les étapes de la transformation du lait jusqu’au beurre et fabriquez vous même votre beurre.

Tout public, à partir de 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte participant. .

Ferme LG Bio 808 La Guiblaie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 28 86 73 fermelgbio@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and make your own butter with the organic LG farm in Le Tremblay.

L’événement Atelier à la ferme LG Bio Fabrique ton beurre ! Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Anjou bleu