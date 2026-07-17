Atelier Legault, Atelier Legault, Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Atelier Legault 18 et 19 septembre Atelier Legault Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Galerie d’art municipale située dans l’ancien atelier de confection de textile, datant du 19ème siècle, portant le nom du propriétaire de l’époque, Georges Legault. Exposition Christophe Lebreton – Photographie

Vendredi et Samedi // 14h à 18h – 15h à 18h30

• Visite libre de l’exposition

• Gratuit

• Possibilité de participer à un stage d’aquarelle encadré par Michel Kolsek sur inscription

02 41 92 90 62 – atelier.legault@ombreedanjou.fr – www.ombreedanjou.fr

Atelier Legault 10 Pl. de la République, 49420 Ombrée d’Anjou Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 92 90 62 https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/atelier-legault-pouance-ombree-danjou-fr-2579041/ [{« link »: « mailto:atelier.legault@ombreedanjou.fr »}, {« link »: « http://www.ombreedanjou.fr »}] Installée dans une ancienne usine textile du XIXe siècle, réhabilitée en espace d’expositions en juin 2000, la galerie municipale Atelier Legault propose un lieu lumineux de près de 200 m² entièrement dédié à la création artistique. Sa structure métallique et sa grande verrière offrent une atmosphère singulière, idéale pour accueillir chaque année une dizaine d’expositions.

Engagée dans la diffusion de l’art en milieu rural, l’Atelier Legault développe une programmation culturelle variée ouverte à tous les styles : peintures, photographies, sculptures et œuvres contemporaines aux univers multiples. Un espace vivant et accessible, propice aux rencontres culturelles et à la découverte artistique.

Galerie d’art municipale située dans l’ancien atelier de confection de textile, datant du 19ème siècle, portant le nom du propriétaire de l’époque, Georges Legault. Exposition Christophe Lebreton – …

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