Triathlon de Pouancé Pouancé Ombrée d’Anjou

Ombrée d’Anjou

Triathlon de Pouancé

Pouancé Etang de Saint Aubin Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

15e édition du triathlon de Pouancé organisé à l’Étang de Saint-Aubin, le 6 septembre 2026.

L’association TRAIL TRIATHLON POUANCE organise sa 15e édition du triathlon de Pouancé. .

Pouancé Etang de Saint Aubin Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 78 03 96 09

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English :

15th edition of the Pouancé triathlon at the Étang de Saint-Aubin, September 6, 2026.

L’événement Triathlon de Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Anjou bleu