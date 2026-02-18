Marathon de pêche au coup Pouancé Pré de la Fuye Ombrée d’Anjou

Ombrée d’Anjou

Marathon de pêche au coup Pouancé

Pré de la Fuye Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Marathon de pêche au coup proposé le 23 août2026 à Pouancé.

Sur près de 33Ha d’étang, venez vous affronter dans un concours de pêche au coup et passer un agréable moment au pied du château. L’association des Pêcheurs des Étangs Pouancéens alevine chaque année en poisson blancs et en carnassiers pour plus de challenge. Le concours est ouvert à toutes les personnes détenant un permis de pêche valide. Débutants acceptés. Plus d’infos auprès de l’AAPPMA Les Pêcheurs des Etangs Pouancéens.

Cartes de pêche disponibles

BM Matériaux ZA de Craon 4 rue des compagnons à Pouancé

Café L’ANG-VIN 9 route d’Anjou à Chazé-Henry

Grand Café du Commerce 1 rue de la Porte Angevine à Pouancé .

Pré de la Fuye Pouancé Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fishing Marathon proposed on August 23, 2026 in Pouancé.

L’événement Marathon de pêche au coup Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Anjou bleu