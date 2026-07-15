Ombrée Soleil Atelier Tawashi Pouancé Médiathèque de Pouancé Ombrée d’Anjou
vendredi 21 août 2026 · Médiathèque de Pouancé · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
Ombrée Soleil Atelier Tawashi Pouancé
Médiathèque de Pouancé 4 Bd de la Prevalaye Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Activité Créé ton éponge recyclée proposée à la médiathèque de Pouancé, le 21 Août 2026.
Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !
Animations sportives et culturelles gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou.
Atelier tawashi de création d’une éponge recyclée. Amener de vieux tissus, de préférence en coton.
Dès 10 ans
Inscription obligatoire 10 places.
Gratuit .
Médiathèque de Pouancé 4 Bd de la Prevalaye Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr
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English :
Recycled sponge craft activity offered at the Pouancé Media Center on August 21, 2026.
L’événement Ombrée Soleil Atelier Tawashi Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Anjou bleu
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