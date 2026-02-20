Les Rendez-vous Nature en Anjou Sur la piste des oiseaux Anjou Sport Nature Ombrée d’Anjou
Les Rendez-vous Nature en Anjou Sur la piste des oiseaux Anjou Sport Nature Ombrée d’Anjou mercredi 19 août 2026.
Ombrée d’Anjou
Les Rendez-vous Nature en Anjou Sur la piste des oiseaux
Anjou Sport Nature 23 rue des Étangs Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 15:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Découverte des oiseaux de l’Espace Naturel Sensible des étangs de Pouancé le mercredi 19 août 2026 à 14h.
Chasse aux trésors ponctuée d’énigmes et d’indices dissimulés dans la nature, petits et grands ouvriront grand leurs yeux et leurs oreilles pour découvrir les secrets des oiseaux leurs chants, leurs couleurs, leurs nids et leurs habitudes fascinantes. .
Anjou Sport Nature 23 rue des Étangs Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 32 contact@anjousportnature.com
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English :
Discover the birds of the Espace Naturel Sensible des étangs de Pouancé on Wednesday August 19, 2026 at 2pm.
L’événement Les Rendez-vous Nature en Anjou Sur la piste des oiseaux Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Anjou bleu
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