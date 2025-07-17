Atelier à la ferme: peintures végétales La ferme Les P’tites Mains pour Demain Saint-Auvent
lundi 6 juillet 2026 · La ferme Les P'tites Mains pour Demain · Saint-Auvent
Informations pratiques
Saint-Auvent
Atelier à la ferme: peintures végétales
La ferme Les P’tites Mains pour Demain Chez Moutaud Saint-Auvent Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:30:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Durant les vacances d’été, Sandra vous propose un atelier peinture végétale suivi d’une visite aux animaux. Une belle après-midi en famille en perspective ! .
La ferme Les P’tites Mains pour Demain Chez Moutaud Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 94 17 93 sandra.leboutet@gmail.com
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English : Atelier à la ferme: peintures végétales
L’événement Atelier à la ferme: peintures végétales Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Ouest Limousin
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