Stage de vannerie La Ferme les P’tites mains pour demain Saint-Auvent
Stage de vannerie La Ferme les P’tites mains pour demain Saint-Auvent lundi 13 juillet 2026.
Saint-Auvent
Stage de vannerie
La Ferme les P’tites mains pour demain Chez Moutaud Saint-Auvent Haute-Vienne
Tarif : 48 – 48 – 96 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-12 2026-08-28
Céline, de l’Atelier Calathea, vous donne rendez-vous cet été à la ferme Les P’tites mains pour demain pour des stages de vannerie. Découvrez l’art de la vannerie et ses différentes facettes grâce à des stages accessibles aux débutants comme aux amateurs éclairés.
Au programme
– lundi 13 juillet 9h à 12h hirondelle (déco murale), 14h à 17h tontine (plantes grimpantes)
– mercredi 12 août 9h à 12h mangeoire-roue (déco murale), 14h à 17h libellules (déco de plantes)
– vendredi 28 août 9h à 12h fleur (déco murale), 14h à 17h mangeoire-roue (oiseaux)
Faites votre choix. .
La Ferme les P’tites mains pour demain Chez Moutaud Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine celine@ateliercalathea.fr
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English : Stage de vannerie
L’événement Stage de vannerie Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Ouest Limousin
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