Stage de vannerie La Ferme les P’tites mains pour demain Saint-Auvent lundi 13 juillet 2026.

Saint-Auvent

Stage de vannerie

La Ferme les P’tites mains pour demain Chez Moutaud Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : 48 – 48 – 96 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-12 2026-08-28

Céline, de l’Atelier Calathea, vous donne rendez-vous cet été à la ferme Les P’tites mains pour demain pour des stages de vannerie. Découvrez l’art de la vannerie et ses différentes facettes grâce à des stages accessibles aux débutants comme aux amateurs éclairés.

Au programme

– lundi 13 juillet 9h à 12h hirondelle (déco murale), 14h à 17h tontine (plantes grimpantes)

– mercredi 12 août 9h à 12h mangeoire-roue (déco murale), 14h à 17h libellules (déco de plantes)

– vendredi 28 août 9h à 12h fleur (déco murale), 14h à 17h mangeoire-roue (oiseaux)

Faites votre choix. .

La Ferme les P’tites mains pour demain Chez Moutaud Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine celine@ateliercalathea.fr

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English : Stage de vannerie

L’événement Stage de vannerie Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Ouest Limousin