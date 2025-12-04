Soirée festive à la Ferme Les P’tites mains pour demain Ferme Les P’tites mains pour demain Saint-Auvent
Soirée festive à la Ferme Les P’tites mains pour demain Ferme Les P’tites mains pour demain Saint-Auvent mercredi 26 août 2026.
Saint-Auvent
Soirée festive à la Ferme Les P’tites mains pour demain
Ferme Les P’tites mains pour demain Chez Moutaud Saint-Auvent Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Venez en famille vivre une soirée festive à la ferme Les P’tites mains pour demain !
Au programme 18h30 spectacle familial ‘Le Petit Pingre’ par la Compagnie Les ConSacrés, repas (assiette garnie), 20h30 concert avec Moonshinners, musique celtique traditionnelle et chansons irlandaises modernes pour continuer la soirée sur une note enjouée et chaleureuse. .
Ferme Les P’tites mains pour demain Chez Moutaud Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 94 17 93
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English : Soirée festive à la Ferme Les P’tites mains pour demain
L’événement Soirée festive à la Ferme Les P’tites mains pour demain Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Ouest Limousin
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