Atelier à la ferme: savon en laine feutrée La ferme Les P’tites Mains pour Demain Saint-Auvent
Atelier à la ferme: savon en laine feutrée La ferme Les P’tites Mains pour Demain Saint-Auvent mercredi 19 août 2026.
Saint-Auvent
Atelier à la ferme: savon en laine feutrée
La ferme Les P’tites Mains pour Demain Chez Moutaud Saint-Auvent Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Durant les vacances d’été, Sandra vous propose un atelier création de savon en laine feutrée suivi d’une visite aux animaux. Une belle après-midi en famille en perspective ! .
La ferme Les P’tites Mains pour Demain Chez Moutaud Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 94 17 93 sandra.leboutet@gmail.com
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English : Atelier à la ferme: savon en laine feutrée
L’événement Atelier à la ferme: savon en laine feutrée Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Ouest Limousin
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