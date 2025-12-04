Saint-Auvent

Fête des jeux Perinqueta et artisanat

Allée du Château Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Venez vous amuser lors de la fête des jeux anciens et traditionnels. De nombreuses animations seront proposées ainsi qu’un marché d’artisanat. Au programme jeux traditionnels, tombola, artisans, marelle, petits producteurs, crêpes, écrivains, buvette, démonstration de vieux outils… L’occasion de passer une belle après-midi de fin d’été. .

Allée du Château Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 37 07 73

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English : Fête des jeux Perinqueta et artisanat

L’événement Fête des jeux Perinqueta et artisanat Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Ouest Limousin