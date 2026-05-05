Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier « À la recherche de l’eau » avec le sourcier Alain Raina, Musée galerie Honoré Camos, Bargemon

Atelier « À la recherche de l’eau » avec le sourcier Alain Raina, Musée galerie Honoré Camos, Bargemon

Atelier « À la recherche de l’eau » avec le sourcier Alain Raina, Musée galerie Honoré Camos, Bargemon samedi 27 juin 2026.

Lieu : Musée galerie Honoré Camos

Adresse : 1 place Saint-Étienne, 83830 Bargemon

Ville : 83830 Bargemon

Département : Var

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur réservation

Atelier « À la recherche de l’eau » avec le sourcier Alain Raina Samedi 27 juin, 10h00 Musée galerie Honoré Camos Var

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Initiez-vous à l’art fascinant de la sourcellerie lors de cet atelier participatif animé par Alain Raina. Découvrez et expérimentez l’utilisation du pendule et de la baguette pour détecter l’eau, à travers une approche accessible et conviviale.

Musée galerie Honoré Camos 1 place Saint-Étienne, 83830 Bargemon Bargemon 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://billetterieculture.dracenie.com »}]
Initiez-vous à l’art fascinant de la sourcellerie. Bargemon eau

F. Vauban

À voir aussi à Bargemon (Var)